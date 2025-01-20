Дівчина вдарилася в кут автобуса №61

У понеділок вранці, 20 січня, у Львові на вул. Підвальній трапилася ДТП з міським автобусом, внаслідок якої постраждала 17-річна дівчина. Про це повідомили у Львівській міській раді.

«Дівчина 2007 року народження вибігла на дорогу за межами пішохідного переходу. В результаті вдарилась в кут автобуса №61», – повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

На місце оперативно приїхала швидка медична допомога і доправила дівчину у міську лікарню святого Миколая. Зараз медики надають їй всю потрібну допомогу.

«Дівчина поступила у стані середньої важкості. Наразі медики надають їй допомогу», – зазначили в Першому медичному об’єднанні Львова.

Деталі інциденту з’ясовують правоохоронці. В управлінні транспорту ЛМР закликають пішоходів бути уважними та переходити дорогу лише у встановлених місцях.