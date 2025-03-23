Смертельна аварія сталася в селищі Берегомет 22 березня

У Вижницькому районі Чернівецької області в аварії загинули батько із неповнолітнім сином. Про це повідомила пресслужба поліції Чернівецької області в суботу, 22 березня.

Аварія сталась в селищі Берегомет вранці суботи. За даними слідства, водій автомобіля Volkswagen Sharan, 1969 року народження, не впорався з керуванням та виїхав за межі дороги, після чого авто перекинулось в кювет.

Унаслідок ДТП водій та його пасажир 2010 року народження від отриманих травм загинули на місці події.

У Берегометському ліцеї №1 повідомили, що внаслідок аварії загинув учень 9-Б класу Мойсюк Іван та його батько Василь.

Тіла загиблих поліцейські направили на проведення судово-медичних експертиз.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).