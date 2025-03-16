На Хмельниччині зіткнулись автомобілі BMW та Skoda Fabia

На Хмельниччині зіткнулись автомобілі BMW та Skoda Fabia. Внаслідок ДТП загинув один з водіїв. Про це у неділю, 16 березня, повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Аварія трапилась у суботу, 15 березня, біля села Скаржинці. На місце подій прибули рятувальники. Водій BMW внаслідок зіткнення з Skoda Fabia отримав смертельні травми та помер на місці події. Травмовану 43-річну водійку автомобіля Skoda Fabia затисло в салоні понівеченої машини.

«Рятувальники деблокували потерпілу та передали її до рук медиків, після чого від’єднали акумуляторні батареї від живлення, аби запобігти займанню», – йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, чи перебували водії у стані алкогольного сп’яніння. Причини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 9 березня, у селі Нова Ушиця Хмельницької області автомобіль Mercedes-Benz на швидкості врізався у борону, яка стояла на узбіччі, та загорівся. У результаті ДТП водій тяжко травмувався, а його 24-річна пасажирка загинула.