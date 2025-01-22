Аварія сталася 21 січня у Кам’янець-Подільському районі

Вранці 21 січня поблизу села Міцівці Кам’янець-Подільського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення двох легковиків загинули 32-річна чернівчанка та її 8-річна донька. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася близько 08:40 на трасі сполученням Житомир – Чернівці. За даними слідства, зіткнулися автомобілі Fiat Linea, яким керувала 32-річна жителька міста Чернівці, та Mercedes Benz Vito під керуванням 43-річного дунаївчанина.

«Водійка Fiat та її 8-річна донька загинули на місці події. Водій автомобіля Mercedes та його 25-річна пасажирка травмувалися, медики госпіталізували їх до лікарні», – зазначають правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатаці, що спричинило загибель кількох людей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від пʼяти до десяти років тюрми.