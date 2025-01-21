Смертельна аварія сталася 20 січня у Шепетівському районі

Ввечері 20 січня в селі Ганнопіль Шепетівського району пʼяний водій автомобіля Chevrolet Lacetti скоїв смертельну ДТП і втік. Порушника розшукали та затримали поліцейські. За скоєне йому загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомляє пресслужба поліції області, аварія сталася близько 18:00 на вулиці Корецькій в селі Ганнопіль. Попередньо відомо, що водій автомобіля Chevrolet Lacetti переїхав 59-річного шепетівчанина, який лежав на дорозі. Чоловік від отриманих травм загинув.

«Водій автомобіля зник з місця ДТП. Для його розшуку було введено план “Перехват”. Невдовзі правоохоронці розшукали і затримали зловмисника. Ним виявився 54-річний житель села Гориця», – зазначають у поліції.

Перевірка за допомогою приладу «Драгер» показала, що водій перебував за кермом у стані сп’яніння – вміст алкоголю в його крові перевищував норму у 5,5 разів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху водіями, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передачає від п’яти до десяти років тюрми.