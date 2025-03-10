Подія сталася 9 березня у селі Нова Ушиця Хмельницької області

У неділю, 9 березня, у селі Нова Ушиця Хмельницької області автомобіль Mercedes-Benz на швидкості врізався у борону, яка стояла на узбіччі, та загорівся. У результаті ДТП водій тяжко травмувався, а його 24-річна пасажирка загинула. Про це ZAXID.NET повідомила речниця теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

За інформацією рятувальників, виклик про подію надійшов на спецлінію 101 близько 15:15. Очевидці повідомили про пожежу в автомобілі марки Mercedes-Benz, який врізався у перешкоду. На місці події вогнеборці загасили полумʼя та дістали з понівеченого легковика 23-річного водія. Він наразі перебуває в стабільно тяжкому стані, лікарі борються за його життя. 24-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці.

«Пара працювала в правоохоронних органах Хмельниччини. Аварія трапилася, коли працівники перебували поза службою. Наразі тривають першочергові слідчі дії, призначено ряд експертиз», – зауважила Катерина Герасімук.

У ДБР не уточнюють, в якому саме правоохоронному органі працювали потерпілі, проте ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, що йдеться про поліцію.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).