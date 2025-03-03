Аварія сталася ввечері 2 березня на трасі сполученням Житомир – Чернівці

У неділю, 2 березня, поблизу Старокостянтинова зіткнулися легковик і мікроавтобус. У результаті ДТП постраждали девʼятеро людей, які нині перебувають у лікарні. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася 2 березня близько 20:00 на трасі сполученням Житомир – Чернівці. За інформацією поліцейських, неподалік Старокостянтинова зіткнулися автомобіль Renault Scenic, за кермом якого перебував 65-річний житель Житомирської області, та мікроавтобус Mercedes-Benz Vito під керуванням 40-річного мешканця села Черепова Хмельницької громади.

«У результаті аварії постраждали водій автомобіля Renault Scenic та його пасажирки 64 та 10 років, а також ціла сім’я з мікроавтобуса – подружжя та четверо дітей. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості та були госпіталізовані до Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні», – зазначають правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України й наразі встановлюють усі обставини події.