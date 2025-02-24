Аварія сталася вранці 23 лютого на вулиці Степана Бандери в Хмельницькому

У Хмельницькому сталася масштабна ДТП за участі п’яти автомобілів. У результаті зіткнення трьох легковиків і двох маршруток постраждала 41-річна жінка, яка нині перебуває у лікарні. Про це повідомила 24 лютого пресслужба поліції області.

Аварія сталася 23 лютого близько 08:50 на вулиці Степана Бандери в Хмельницькому. За даним слідства, 37-річний водій маршрутки Mercedes-Benz зіткнувся з попутним автомобілем Mitsubishi, а той – з Fiat та Toyota. Далі винуватець врізався у ще одну маршрутку марки Volkswagen.

«У результаті масової ДТП 41-річна пасажирка Mercedes-Benz отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до Хмельницької обласної лікарні», – зазначають у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф або до трьох років обмеження волі.