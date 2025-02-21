Аварія сталася ввечері 20 лютого на вулиці Петра Могили в Рівному

Ввечері 20 лютого у Рівному сталася масштабна ДТП за участю семи автомобілів. Винуватець, який попередньо був пʼяний, залишив свій легковик на місці події та втік. Його наразі розшукують. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції області.

За даними слідства, аварія сталася 20 лютого близько 22:00 на вулиці Петра Могили в Рівному. За словами очевидців, водій автомобіля Volvo в’їхав у припарковані Renault Laguna та Ford Focus, а потім у ще один легковик, який зупинився на червоний сигнал світлофора.

Після цього порушник врізався у Mercedes-Benz та Renault Trafic, а останній, рухаючись за інерцією, зіткнувся із Subaru Outback.

«Очевидці викликали патрульних, проте водій Volvo одразу покинув місце події. Свідки стверджують, що чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння», – зазначають у поліції.

Пошкоджений автомобіль порушника евакуювали на арештмайданчик. Наразі правоохоронці розшукують водія Volvo для складання адміністративних матеріалів.