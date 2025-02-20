Смертельна аварія сталася 19 лютого в селі Хорів Острозької громади

У середу, 19 лютого, в селі Хорів Острозької громади сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення з вантажівкою загинув 34-річний водій Renault Laguna. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Поліцейські встановили, що 34-річний водій автомобіля Renault Laguna виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Mercedes-Benz під керуванням 31-річного рівнянина. У результаті аварії водій легковика отримав тяжкі травми, його із понівеченого авто деблокували рятувальники. Пізніше чоловік помер у реанімації.

Водночас 31-річний водій Mercedes-Benz не травмувався. Відповідно до огляду, він був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років увʼязнення.