Пішохода із тяжкими травмами доставили до лікарні, але його життя врятувати не вдалося

Ввечері 12 лютого на трасі Київ-Чоп біля Рівного сталась смертельна ДТП, 35-річного жителя Волині переїхали одразу два авто на пішохідному переході.

Як повідомила поліція, аварія сталась 12 лютого близько 19:00 на автодорозі Київ-Чоп у селі Вересневе. Слідчий встановив, що водій автомобіля Jaguar, 28-річний рівнянин, наїхав на 35-річного жителя Волині, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Коли ж чоловік упав, на нього наїхало інше авто – Audi A6 під керуванням 37-річного жителя Здовбицької громади.

Пішохода із тяжкими травмами доставили до лікарні, але його життя врятувати не вдалося.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України. За результатами огляду обидва водії були тверезі.