Мешканка Тлумача за кермом була твереза

У четвер, 20 березня, між селом Локітка та містом Тлумач сталася аварія. Водійка Volvo збила мотоцикліста. Від отриманих травм 62-річний громадянин Німеччини помер у лікарні.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 21 березня, повідомлення про ДТП у Тлумацькому районі надійшло на лінію «102» напередодні близько 17:00. За кермом автомобіля була 26-річна місцева мешканка.

Винуватиці ДТП загрожує до 8 років ув’язнення

«Водійка Volvo, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала перевагу в русі мотоциклісту, який рухався головною дорогою, в результаті чого відбулося зіткнення транспортних засобів. Внаслідок аварії 62-річний громадянин Німеччини, який проживав в Тисмениці, від отриманих травм помер у лікувальному закладі», – розповіли правоохоронці.

Водійка за кермом була твереза. Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.