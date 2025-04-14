Галицька окружна прокуратура Львова повідомила, що із 1100 зареєстрованих у 2024 році звернень заяв та звернень громадян, 575 або понад 52% направлено для вирішення до інших відомств. Тобто порушені у цих заявах питання були поза межами компетенції органів прокуратури, йдеться у повідомленні прокуратури.

«Робота з розгляду звернень та особистого прийому є одним із найважливіших напрямів діяльності органів прокуратури та спрямовується на реальний захист прав і свобод людини та громадянина, зміцнення законності та правопорядку. В цьому контексті важливе значення має обізнаність громадян про функції та повноваження органів прокуратури, адже очікуючи від прокурора вирішення проблеми у сфері суспільних відносин, втручатися у які останньому заборонено Законом, заявник намарно витрачає час та ресурси, а натомість отримує розчарування та зневіру у можливості встановити або відновити законність і справедливість», – інформують у прокуратурі.

Прокуратура нагадує, що що починаючи з 2015 року, відомство було кілька разів реформоване. Унаслідок цих реформ функції прокуратури змінені і тепер вона лише здійснює підтримання публічного обвинувачення в суді, організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку та представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

«Реалії сьогодення такі, що Конституцією та Законом України “Про прокуратуру” не передбачено здійснення органами прокуратури нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, дотриманням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами», – наголошують у прокуратурі.

Прокурору, згідно з ч. 6 ст. 284, ст. 308 КПК України, можна оскаржити постанову про закриття кримінального провадження (оскаржується прокурору, який здійснював нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, упродовж 10 днів з моменту отримання копії постанови. Можливість подальшого оскарження рішення цього прокурора прокурору вищого рівня цим кодексом не передбачена) та недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування (оскаржується прокурору вищого рівня, під поняттям якого слід розуміти посадових осіб органів прокуратури, які є безпосередніми керівниками прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням).

Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування мають право лише учасники кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 7 Закону України «Про звернення громадян» якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади зверненні, не входять до його повноважень, воно пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються (ст. 17 Закону України «Про звернення громадян»).

Також поширеною стала практика скерування громадянами на адресу прокуратури заяв та звернень з посиланням на вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації», адже у цьому випадку розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Вивченням змісту розглянутих минулого року окружною прокуратурою інформаційних запитів (а таких отримано 21) з’ясовано, що жоден з них не відповідав вимогам ч.2 ст. 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно якої цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Аналогічна ситуація мала місце і у 2023 році – з 25 інформаційних запитів, лише в 1 випадку прокуратурою надано запитувану інформацію.

У всіх інших випадках заявникам окружною прокуратурою у встановлені строки роз’яснено вимоги чинного законодавства, а також те, що поданий запит за своїм змістом є зверненням, яке розглядатиметься з урахуванням положень Закону України «Про звернення громадян» та інших спеціальних законів.

Відтак громадянам, котрі мають намір звернутися до органів прокуратури з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) чи скаргами, слід враховувати вищевикладене з метою оптимізації розгляду їх звернення, а саме скорочення часу, необхідного для пересилання до уповноваженого органу, а також задля отримання максимально повної інформації від тих органів чи від посадових осіб, до чиєї компетенції належать порушені у зверненні питання, – додали у прокуратурі.