Молдовський легіонер Владислав Бабогло став героєм «зелено-білих»

У понеділок, 14 квітня, «Інгулець» в межах 24-го туру чемпіонату України в Олександрії приймав «Карпати». Львів’яни швидко вийшли вперед і ще до середини першого тайму могли подвоювати свою перевагу, але Бруніньйо не зумів реалізувати пенальті, допомігши кіперу петровців вписати своє ім’я в історію українського футболу.

УПЛ, 24-й тур

«Інгулець» (Петрово) – «Карпати» (Львів) – 1:2

Голи: Свистун, 90 – Бабогло, 5, 81

Нереалізований пенальті: Бруніньйо, 12

Вже на 5-й хвилині «Карпати» вийшли вперед: після навісу з кутового на ближню стійку Бабогло, який перебував без опіки, головою спрямував м’яч у сітку. За трохи гравці «Інгульця» з порушенням правил зупинили Костенка й арбітр призначив пенальті – Бруніньйо не зумів переграти Паламарчука, який відбив вже шостий удар з позначки поспіль.

На 20-й хвилині мав забивати сам Костенко, але з лінії штрафного влучив у поперечину. За трохи Сад огризнувся ударом бічними ножицями, однак м’яч після рикошету вийшов на кутовий. Він же наприкінці тайму виходив сам на сам з Кінарейкіним після помилки Чачуа, але удар прийшовся над поперечиною.

По перерві помилка Малиша могла завершитись взяттям воріт «Інгульця», але Підлепенець пробив неоковирно і Дихтярук вибив сферу з порожніх воріт. Згодом вже Кінарейкін врятував «Карпати», потягнувши м’яч з-під поперечини після навісу Катрича. За 10 хвилин до завершення матчу, львів’яни, здавалось, зняли питання щодо переможця – Чачуа навісив, а Бабогло головою оформив дубль.

Однак іншої думки були петровці, які на останній хвилині матчу зуміли один гол відквитати – Свистун навісив з правого флангу та закинув м'яч точно у дальню дев'ятку.

Перемога дозволила «Карпатам» набрати 36 очок і піднятись у топ-5 УПЛ, витіснивши на шосте місце «Кривбас». «Інгулець» з 16-ма балами останній.