Київський клуб не помітив криворіжців і впевнено рветься до чемпіонства

У суботу, 12 квітня, «Динамо» в межах 24-го туру чемпіонату України на виїзді зустрічалось з «Кривбасом». Господарі створили чимало гольових моментів, однак так і не змогли реалізувати бодай один. Натомість гості забили по голу в кожному з таймів і святкували впевнену перемогу. Цікаво, що другий м’яч кияни забивали у меншості, після вилучення Дениса Попова.

УПЛ, 24-й тур

«Кривбас» (Кривий Ріг) – «Динамо» (Київ) – 0:2

Голи: Ярмоленко, 35, Ванат, 73

Вилучення: Попов, 67 («Динамо», червона картка)

На жаль, гра через повітряну тривогу розпочалась з затримкою. Керівництво «біло-червоно-чорних» принципово не хоче грати на виїзді, вимагаючи рівності для всіх команд, тому матчі у Кривому Розі регулярно розтягуються на декілька годин, а деякі взагалі переносяться на іншу дату, через неможливість дограти поєдинок у визначений день.

Вже на старті зустрічі кияни з фолом заблокували удар Твердохліба, а після пострілу зі стандарту метрів з 20-ти м’яч забрав Нещерет. На 12-й хвилині «Динамо» втратило шанс вийти вперед – Ванат і Буяльський віддавали один одному право завершального удару, однак загрались і втратили м'яч. В середині тайму кияни забили: Шапаренко знайшов пасом Дубінчака на лівому фланзі, той прострілив у воротарський, ніхто з захисників не зумів перехопити і Ярмоленко влучно замкнув на дальній стійці. Для лідера «Динамо» цей гол став ювілейним 200-м за українські команди в офіційних зустрічах.

Романчук у відповідь наважився на удар по воротах Нещерета – прямо в руки голкіперу. На останній хвилині Руслан знову врятував киян, зреагувавши на удар Соси з 5-ти метрів.

По перерві потужний постріл Понєдєльніка здалеку відбив перед собою Нещерет і Соса ледь не зрівняв після добивання. В середині другого тайму «Динамо» залишилось у меншості – Попов спочатку заробив «гірчичник» за зрив атаки, однак після перегляду VAR арбітр змінив колір картки. Кузик зі штрафного зумів пробити стінку, але не Нещерета.

На 73-й хвилині Ванат отримав довгу передачу на хід від Дубінчака, хитнув Дібанго праворуч на лінії штрафного і закрутив низом під ліву стійку. Наприкінці зустрічі Понєдєльнік міг один гол відквитати, але спочатку влучив з гострого кута у стійку, а згодом його удар головою потягнув з-під поперечини Нещерет.

Перемога дозволила «Динамо» набрати 60 очок і закріпитись на вершині УПЛ, «Кривбас» з 35-ма балами п’ятий.