Вихованець «Динамо» наразі перебуває без команди

Український півзахисник «Ордабаси» Євген Макаренко покинув казахський клуб, повідомляє Transfermarkt. За інформацією Telegram-каналу «Сірий CARDINAL», 33-річний півзахисник був найвисокооплачуванішим гравцем команди. Офіційно клуб з Казахстану поки не повідомляв про припинення співпраці з Макаренком.

Раніше «Ордабаси» покинули ще двоє українців – нападник Артем Бесєдін, який зараз виступає за чеський клуб «Лішень» та захисник Ігор Пластун, який перейшов до бельгійського «Ейпена».

Нагадаємо, Макаренко – вихованець «Динамо» (виступав за першу команду у 2012-2017 роках). Відправлявся в оренду у закарпатську «Говерлу». У серпні 2017 року перебрався за кордон, де виступав за бельгійські «Кортрейк» та «Андерлехт», угорський «Фехервар» та казахський «Ордабаси».

Також в його доробку 15 матчів за національну збірну України. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.