Український легіонер здобув престижну нагороду на Апеннінах

Нападник «Роми» Артем Довбик визнаний найкращим гравцем березня в чемпіонаті Італії, повідомляє прес-служба Серії А. Голосування проходило на платформі EA Sports, яка вже підготувала для нашого земляка спеціальну картку в грі FIFA.

27-річний форвард в боротьбі за нагороду обійшов Ніколо Фаджіолі з «Фіорентіни», Лукаса Да Кунью з «Комо», Умара Соле з «Удінезе», Ріккардо Орсоліні з «Болоньї» та переможця Євро-2020 Ніколо Барелли, який виступає за «Інтер».

Нагадаємо, у березні Довбик провів за «Рому» чотири матчі й став справжнім героєм для «вовків», забивши три вирішальні м’ячі, які принесли команді дев’ять очок: проти «Комо» (2:1), «Кальярі» (1:0) та «Лечче» (1:0). Цікаво, що це перша нагорода найкращому гравцю місяця в Серії А для українця з травня 2021 року – тоді приз дістався Руслану Маліновському.

Загалом у поточному сезоні в доробку Артема 16 голів і 4 результативні передачі в 40 матчах за італійський клуб.