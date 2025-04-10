Українську футбольну громадськість спіткала трагічна звістка

На 60-му році життя відійшов у засвіти відомий український тренер Олександр Косевич, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Його рання спортивна кар'єра не була пов'язана з футболом – він займався бойовими видами спорту, брав участь у змаганнях. Загалом зіграв 6 матчів в аматорському чемпіонаті України.

У 1991 році був обраний на посаду президента правління донецького «Шахтаря». Через слабкі фінансові позиції «гірників» за рік перейшов до іншого клубу під назвою «Гарант», в якому обійняв посаду президента. Після створення донецького «Металурга» був обраний президентом цього клубу. Згодом став спочатку спортивним директором, а згодом віцепрезидентом «Кривбаса».

У 2004 році розпочав тренерську діяльність, очоливши криворіжців (2004-2007). Також працював з луганською «Зорею» (2007-2008) та краматорським «Авангардом» (2016-2020). Загалом, Косевич провів понад 100 матчів в УПЛ, а також понад 100 матчів в Першій лізі.

Останні роки свого життя Олександр Косевич присвятив відновленню й підтримці футбольної інфраструктури Донеччини в умовах війни, працюючи першим віцепрезидентом та виконавчим директором Асоціації футболу Донецької області, виконував функції Делегата УАФ на матчах УПЛ.