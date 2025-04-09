Місто Ярослав у Надсянні зберегло спільну спадщину поляків та українців. Його заснував руський князь Ярослав Мудрий, ним володіли волинські князі Острозькі, там виросло не одне покоління патріотичних українців і видатних діячів, зокрема Станіслав Людкевич та Володимир Старосольський. Розповідаємо, що варто оглянути українцям у Ярославі.

Заснував Ярослав Мудрий

Місто над Сяном заснував Ярослав Мудрий у XI ст. під час походу на польського короля Мешка II і назвав новий град над Сяном своїм іменем. Місто почало зароджуватися між мурами на узгір’ї святого Миколая. Хоча польські історики стверджують, що князь захопив вже існуюче поселення або що його заснував зовсім інший Ярослав, але аж ніяк не руський князь. Втім, перша письмова згадка про місто також зафіксована в руських джерелах – Галицько-Волинському літописі за 1152 рік, як про місто у складі Галицько-Волинського князівства.

Макет княжого Ярослава над Сяном (зі сторінки «Перемишль 1331» у Facebook)

Хроніки середньовіччя фіксують про Ярослав також похід Ізяслава на галицького князя. А 1245 року тут відбулася одна з найбільших битв Європи – між галицьким князем Данилом Романовичем та київським Ростиславом Михайловичем, у якій переміг галицький князь.

З XIV ст., як і Львів, Ярослав переходить до складу Польського королівства. 1361 року Казимир Великий надав місту магдебурзьке право, яке через 14 років підтвердив у Львові Владислав Опольський. З того часу місто розбудовується в іншому місці – де зараз є ринкова площа. А оборонний замок збудували, ймовірно, на місці теперішньої греко-католицької церкви Преображення.

Панорама середньовічного Ярослава (фото ZAXID.NET)

Оскільки місто було на перехресті торгових шляхів, воно активно розвивалося завдяки торгівлі впродовж XIV-XVIII ст. Купці з різних країн прибували сюди до річкового порту на Сяні і кораблями доставляли крам далі в різні країни. Найбільш чисельними етнічними групами мешканців були поляки, українці та євреї. Але зупинялися тут також італійські та вірменські купці.

Ратуша і торгові підсіння на площі Ринок у Ярославі (фото ZAXID.NET)

Володіли Острозькі

Ярослав довший час був приватним містом. Одним з його власників завдяки шлюбу з Анною Косткою став волинський князь Олександр Острозький, який розбив татар під Ярославом. За звільнення полонених татар нащадки називали його «великодушний князь». У центрі міста він збудував розкішний ренесансний палацик XVI ст. – кам’яниця Орсетті. Назва збереглася від прізвища пізнішого власника, італійського купця.

Кам’яниця Орсетті (фото ZAXID.NET)

Як розповідають на сайті віртуального музею спадщини Острозьких, діти Острозьких виховувались у православній традиції, однак після смерті батька мати з єзуїтами перетягнули їх у католицьку віру.

«Молоді князі Адам-Костянтин та Януш-Павло виховувалися у православній вірі під керівництвом Зизанія Тустановського. Але після смерті батька за їхнє виховання взялась мати Анна разом з ярославськими єзуїтами. Папа Римський Климент VIII особисто піклувався про те, щоб княжичі стали католиками», – пишуть на сайті спадщини Острозьких.

Хлопці навчалися в єзуїтській колегії Ярослава, але більше проявляли інтерес до військової справи, ніж до науки. Коли викладач-єзуїт переконував, що філософія є важливішою за коня, Костянтин Острозький відповів: «Шановний отче, коли стане сто тисяч татар, а навпроти них сто тисяч філософів, напевно, що ті останні татар не переконають; з ними треба битися».

Костел Божого тіла, колишній єзуїтський храм і колегіум (фото ZAXID.NET)

Юні Острозькі рано померли, історики підозрюють отруєння, обидва поховані в костелі ярославського колегіуму Всіх Святих. В ярославському костелі також перепоховали й їхнього батька – князя Олександра Острозького. Його донька Анна-Алоїза перевезла прах з православного Богоявленського собору в Острозі.

«В Ярославі була похована і вона сама, а потім останки батька й доньки з Ярослава єзуїти перевезли до острозького єзуїтського колегіуму, де вони й були знищені російськими солдатами в першій половині ХІХ ст», – розповіли на сайті віртуального музею спадщини князів Острозьких.

Пам’ятна таблиця Анні Острозькій (фото ZAXID.NET)

Анна Острозька володіла Ярославом в XVI-XVII ст. Вона розвивала і розбудувала місто, заснувала бенедиктинський монастир і Спаську церкву на вул. Руській, при якій діяло братство.

Українці Ярослава

Ярослав багатий на архітектурні пам’ятки, старовинні церкви й костели. У місті відкрили один з перших єзуїтських колегіумів, де, за припущенням деяких істориків, міг навчатися Богдан Хмельницький. Їхній костел Божого Тіла (колишня колегіата Всіх Святих) – найдавніший збережений єзуїтський храм Польщі. У XIX ст ця єзуїтська колегія стала домініканським монастирем.

Костел Божого Тіла та монастир домініканців побудовані на місці давнього городища. Костел бенедиктинок розташований на місці давньої церкви Миколая в межах княжого міста, а на місці колишнього замку зараз греко-католицька церква Преображення.

Мури біля монастиря бенедиктинок (фото ZAXID.NET)

У XIX ст. через Ярослав проклали залізницю між Краковом і Львовом, що пожвавило життя міста. Випускник Львівської політехніки й автор львівського костелу Ольги і Єлизавети архітектор Теодор Тальовський спроєктував у Ярославі будівлю «Сокола».

У Ярославі 1878 року народився майбутній львівський правник, січовий стрілець і міністр закордонних справ УНР Володимир Старосольський. На рік молодшим був ще один уродженець Ярослава композитор Станіслав Людкевич. Вони товаришували і разом вчилися у місцевій гімназії, а згодом – у Львівському університеті.

Будинок Старосольських у Ярославі (фото із Записок НТШ)

У томі Записок НТШ, присвячених Володимиру Старосольському, пише, що його батько був головою повітового суду в Ярославі, а згодом і бурмістром. Вони мали великий мурований будинок з романтичним садом на вулиці, яка вела в напрямі на Перемишль. Однак точної адреси там не зазначено. Попри те, що сім’я була польськомовна, Володимира хрестив о. Теодор Левицький з греко-католицької парафії.

Тереса Мазепа та Мірослав Димон у статті «Місто Ярослав і його genius loci» (збірник «Людкевич у фокусі XXI століття») пишуть, що Станіслав Людкевич впродовж 20 років проживав у кам’яниці на вул. Крашевського, 43. Зараз на його честь названа вуличка неподалік греко-католицької церкви.

Будинок у Ярославі, де жили Людкевичі (фото з Google Street View)

А ще на вулиці Крашевського було одне з найстаріших кладовищ Європи – Руське (1785), а біля нього греко-католицька церква. Нині це костел Успіння Пресвятої Богородиці серед парку. Всередині є розписи XVIII століття з портретами святих і вчителів Східної Церкви.

Колишня українська церква на Руському кладовищі (фото ZAXID.NET)

У 1904 році українське товариство «Руська бурса» збудувало бурсу (інтернат) святого Онуфрія, створило Товариство городян та ремісників «Родина», а 1910 року в Ярославі з’явилася філія «Просвіти». У період міжвоєння активно працювали український народний дім та кооперативні організації.

У 1940-1944 роках в Ярославі працювала державна українська гімназія, в якій в останній навчальний рік було 485 учнів. У воєнні роки українці Ярослава відкрили кооперативний банк, книгарню «Логос», друкарню «Альфа», фабрику содової води «Русалка», фірму будівельних матеріалів Володимира Зайця, крамницю «Пчілка».

Рекламні оголошення українського бізнесу в Ярославі та їхні адреси в альманасі «Календар» на 1944 рік (Diasporiana)

Зараз найважливішим місцем українців Ярослава є греко-католицька церква Преображення Господнього. Її збудували в 1717-1747 роках, а на початку XX провели реконструкцію. Львівський дослідник архітектури Юрій Бірульов зазначає, що архітектурно-художній ансамбль церкви в модернізованому візантійському стилі виконали львівські митці. Архітектурною перебудовою займався Зигмунт Добжанський, скульптурним оздобленням – Теобальд Оркасевич. Апсиду розписав Леонард Вінтеровський, а іконостас створив Михайло Бойчук. Після виселення українців з Польщі церкву закрили. 1987 року її повернули вірним УГКЦ, сім років парафіяльним священиком там був Богдан Прах, колишній ректор УКУ.

У церкві зберігається чудотворна ікона «Двері Милосердя» – зображення Одигітрії, притаманне для українського іконопису першої половини XVII століття. Коли церкву закрили, ікону передали в музей. Зараз вона знову у храмі.

Про місця Перемишля, повʼязані з історією українців, ZAXID.NET писав тут.