Візит британської делегації до Львівської міської ради

Британська делегація у п'ятницю, 11 квітня, відвідала Львів, зустрілася з міським головою Андрієм Садовим, побувала у Національному реабілітаційному центрі Unbroken. Делегація передала силам оборони п'ять машин швидкої допомоги. Про це розповіли у благодійному фонді «Християнська медична асоціація України» та Львівській міській раді.

«Україна бореться за демократію та свободу проти безжального диктатора, і для нас важливо, щоб Великобританія підтримувала Україну, особливо зараз, коли допомога з інших країн ослаблюється», – сказав британський парламентар Денні Чемберс.

Зазначимо, що до складу британської делегації увійшли Ангус Макдоналд, Алекс Коул-Гамільтон, Денні Чемберс та Пол Свіні. Візит відбувся у межах проєкту Convoy of Hope, який реалізують за партнерства Mighty Convoy, ICMDA та БФ «Християнська медична асоціація України». Протягом всієї співпраці вони доставили в Україну понад 150 вантажівок із медичними засобами та 54 автомобілів, з яких 43 – це швидкі допомоги.

«Я познайомився з Україною ще у 2012 році, і з того часу відчував глибокий зв'язок з її людьми. Для мене допомога Україні – це особисте питання. Ми маємо робити все можливе, адже таке могло б трапитися і з нами», – сказав засновник Mighty Convoy Саймон Брейк.

Нагадаємо, що у січні 2025 року «Християнська медична асоціація України» разом із британською організацією Mighty Convoy передала п'ять автомобілів швидкої допомоги для евакуації поранених військових. Один з автомобілів передали для новоствореної 157-ї окремої механізованої бригади.