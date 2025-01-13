Передача автомобілів, які привезли з Великої Британії

У межах міжнародного гуманітарного проєкту Warehouse благодійний фонд «Християнська медична асоціація України» разом із британською організацією Mighty Convoy передали п'ять автомобілів швидкої допомоги для евакуації поранених військових. Одну з машин передали для новоствореної 157-ї окремої механізованої бригади (157 ОМБр), яка розпочала боювий шлях біля міста Курахове.

«Ми у Великій Британії, живучи в комфорті та безпеці, навіть не можемо уявити, через що проходить Україна, особливо солдати та люди, які зараз борються. Але ми обіцяємо, що будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно. Ми зробимо все можливе, щоби продовжувати допомагати вам. Нам не байдуже. Ми дуже віримо в Україну!», – розповів засновник британської організації Mighty Convoy Саймон Брейк.

Аdтомобілі швидкої, які передали з Великої Британії. Фото з сайту Teddingtontown

У «Християнській медичній асоціації України» розповіли, що британські партнери з Mighty Convoy передали Україні понад 35 автомобілів на приблизно 10 млн грн. Йдеться про швидкі та пікапи. Крім цього, у межах проєкту Warehouse за 2024 рік британці передали медичну допомогу для цивільних та військових на понад 251 млн грн.

Додамо, що «Християнська медична асоціація України» займається освітніми та гуманітарними проєктами, які підтримують українську медицину. Організація зареєстрована у Львові з травня 2022 року. Її засновниками є Регіна Майстрова та Рудольф Мигович.