Закупити ці автомобілі вдалось завдяки благодійним внескам литовського народу

У п’ятницю, 27 грудня, литовський волонтер Валдас Барткавічус та ще майже 50 його однодумців привезли на Львівщину 33 автомобілі, які невдовзі поїдуть до наших військових на передову. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Він також уточнив, що це не перша партія автівок, які Валдас Барткавічус передав для Збройних Сил України. Загалом йдеться про сотні пікапів та десятки тонн гуманітарної допомоги.

Закупити ці автомобілі вдалось завдяки благодійним внескам литовського народу. Упродовж п’яти тижнів команда волонтерів зібрала понад 100 тис. євро.

«Тисячу кілометрів подолав Валдас та його друзі, щоб привезти такі потрібні автомобілі для наших бригад. Його підтримка вкрай важлива для нас. Дякую за постійний розголос у себе на Батьківщині про війну в Україні. Завдяки таким людям, як ви, за кордоном пам’ятають про нашу боротьбу проти російського агресора. Львівщина стала транзитною областю, звідки автівки поїдуть на Полтавщину, а звідти на Харківщину та інші напрямки, де є неабияка потреба в транспорті», – пояснив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Очільник області розповів, що цього разу автомобілі передадуть 93-ій окремій механізованій бригаді «Холодний Яр», 3-ій штурмовій бригаді, 95-ій окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді, 13-ій бригаді оперативного призначення НГУ «Хартія» та іншим підрозділам Сил Оборони України.

Усі фото Львівської ОВА

«Від початку 2022 року кількість автомобілів, які ми збираємо для України, постійно зростає. Я вважаю, що цілком реально зібрати навіть тисячу пікапів, тут головне згуртуватися і діяти на результат. Люди мають усвідомити, що ворог не зупиниться лише на Україні. Її незалежність дорівнює незалежності й процвітанню демократії у всіх колишніх радянських колоніях», – поділився Валдас Барткавічус.

У Валдаса Барткавічуса родичі мають українське коріння, він неодноразово бував у Криму, Тернополі та менших наших містах й селищах. Чоловік розмовляє українською, каже: «мова – це також наша зброя проти ворога».