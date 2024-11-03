Усі автівки вже вирушили на допомогу українським захисникам

На Львівщину прибула нова партія допомоги для Збройних сил України. Йдеться про 50 автомобілів. Закупив їх литовський підприємець та волонтер Валдас Барткавічус. Позашляховики допомогли доправити на Львівщину десятки литовців, поляків та американців. Про це у неділю, 3 листопада, повідомив очільник Львівської області Максим Козицький.

Половина автомобілів – це подарунок від литовських родин. Іншу частину придбали за кошти, які зібрав Валдас Барткавічус із допомогою благодійних зборів. Усі автівки вже вирушили на допомогу українським захисникам. Їх передадуть до різних бригад ЗСУ, зокрема 3-ї штурмової, 22-ї, 24-ї, 25-ї, 68-ї, а також підрозділам Національної гвардії України.

Валдас Барткавічус неодноразово привозив в Україну допомогу ( фото ЛОВА)

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Валдас Барткавічус привіз в Україну сотні машин і десятки тонн гуманітарної допомоги. Волонтер розповів, що він вивчив українську мову, щоб бути ближчим до України і власним прикладом демонструє, що це можливо.