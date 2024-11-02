Транспорт допомагатиме українським захисникам виконувати бойові завдання, зокрема здійснювати евакуацію поранених військових та цивільних, транспортування техніки

Волонтерська група з Великої Британії, ініційована фермером Марком Лердом, продовжує допомагати Україні. Цього разу в межах благодійної акції Pickups for Peace («Пікапи для миру») благодійники передали ще 38 позашляховиків на потреби українських військових. Про це у суботу, 2 листопада, повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

Транспорт допомагатиме українським захисникам виконувати бойові завдання, зокрема здійснювати евакуацію поранених військових та цивільних, транспортування техніки та іншого гуманітарного вантажу. Цього разу машини служитимуть для підсилення 24-ї ОМБр імені короля Данила, 110-ї ОМБр, 150-ї ОМБр та інших військових формувань.

Ініціатор акції Марк Лерд багато років підтримує українську армію та разом зі своїми друзями передав вже понад 460 автомобілів. Волонтери не купують машини спеціально, а віддають власні та відразу перефарбовують їх у зелений колір. Доброчинці завантажують авто гуманітарним вантажем для ЗСУ, вимушених переселенців та жителів прифронтових територій. Цього разу на Львівщину приїхали близько 70 британців.