Норвезькі благодійники купують та доставляють автомобілі для українських військових. Організацію Ukrainian Freedom Convoys, яка цим займається, створили у Норвегії ще в 2022 році. У неділю, 19 листопада, норвежці привезли до Львова чергову партію автомобілів.

Гроші спершу збирали через соцмережі, однак тепер роблять ставку на спільноту. До кожної мандрівки в Україну намагаються залучати нових водіїв. Згодом вони під враженнями повертаються додому, розповідають друзям і колегам про Україну та ініціативу. Це допомагає залучати наступних спонсорів. Здебільшого ними стають бізнесмени.

«На сьогодні ми доставили понад 170 автомобілів і зібрали близько 800 тис. доларів. Всі наші поставки йдуть в українську армію для солдатів. Перш за все ми зосереджуємося на автомобілях, тому що з самого початку було багато запитів від українських солдатів, що їх важко дістати. У нас є багато досить якісних автомобілів за набагато нижчою ціною, ніж ви можете отримати в Україні», – розповів співзасновник Ukrainian Freedom Convoys Уле Квале.

Усі водії їдуть в Україну за свій рахунок, тому гроші витрачаються виключно на автомобілі для ЗСУ. Дуже часто в поїздку вирушають самі ж донори фонду. Або навпаки – їдуть водіями, а потім стають спонсорами. Цього разу з Норвегії прибуло 38 водіїв та 19 автомобілів. Це пікапи і мінівени Toyota, які збираються переобладнати під медеваки.

«Ви дуже раді нас бачити, навіть якщо це дуже маленька річ, ви все одно показуєте всю цю вдячність, і це дуже зворушливо для нас. Це спонукає нас допомогти, наскільки ми можемо, і поширювати інформацію. Намагаємося робити так, щоб більше людей в Норвегії дізналися про те, як це відбувається», – сказав водій Гізле Бровіг, який вдруге долучився до конвою.

Цікаво, що автомобілям дають імена. Їх можуть вибрати донори. Цього разу три машини назвали іменами норвезьких політиків: Стьоре – на честь прем'єр-міністра, Ейде – це міністр закордонних справ і Ведум – міністр фінансів. Іменами політиків автомобілі назвали, щоб привернути увагу, щоб Норвегія більше виділяла грошей для допомоги Україні.