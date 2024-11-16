Автомобілі передадуть бригадам, які зверталися до Львівської ОВА з відповідними запитами

У межах ініціативи «Пікапи для миру», яку започаткував британський фермер Марк Лерд, українським оборонцям передали ще 26 позашляховиків. Про це 16 листопада повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Після чергового транспортування пікапів на Львівщину, у суботу, 16 листопада Максим Козицький вручив Марку Лерду нагрудний знак від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Ця відзнака є подякою від імені всієї нашої країни та всього нашого народу за все, що Марк та його друзі роблять, аби підсилити наших воїнів», – повідомив голова ОВА.

Фото ЛОВА

Цього разу автомобілі передали оборонцям з 24-ї ОМБр імені Короля Данила, 150-ї ОМБр, 110 ОМБр імені генерал-хоружного Марка Безручка, підрозділам Національної гвардії та іншим військовим формуванням. Пікапи наповнили гуманітарною допомогою та відправили на передову.

Ініціатор акції Марк Лерд багато років підтримує українську армію та разом зі своїми друзями передав загалом уже 500 автомобілів. Волонтери не купують машини спеціально, а віддають власні та відразу перефарбовують їх у зелений колір. Доброчинці завантажують авто гуманітарним вантажем для ЗСУ, вимушених переселенців та жителів прифронтових територій.