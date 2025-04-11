Юлія Свириденко та принц Гаррі у Львові 10 квітня 2025 року

Під час візиту принца Гаррі до Львова 10 квітня йому подарували паску, яку спекли із зерна з розмінованих полів. Випікали паски бабусі з Сумщини. Міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що принц увесь день провів з військовими, ветеранами та дітьми у центрі Superhumans.

«Щоб показати ціну, яку платить Україна, і що наші землі заміновані, подарувала принцу подарунок – великодній кошик, у якому паска, приготована з борошна з розмінованих полів. Випікали паски бабусі з прикордонної з Росією Сумщини. А писанки для цього кошика зробила мама Іри Цибух, яка загинула торік на Харківщині, коли її машина наїхала на міну», – написала Юлія Свириденко.

Принцу Гаррі подарували великодній кошик. Фото зі сторінки Юлії Свириденко

Міністерка розповіла, що поспілкувалася з принцом про підтримку ветеранів та про гуманітарне розмінування. Свириденко наголосила, що зараз Україна найбільш потенційно замінована країна у світі й не може самостійно боротися з проблемою.

«Це важлива тема для королівської родини. Завдяки легендарним фото Принцеси Діани в Анголі, коли вона проходила між замінованих полів, світ по-справжньому гучно заговорив про проблему розмінування», – додала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що принц Гаррі 10 квітня приїхав в Україну з таємним візитом. Він зустрівся з військовими, які лікуються в реабілітаційному центрі Superhumans Center. Крім цього, він зустрівся і з Романом Олексівим. Це хлопчик, який під час російського обстрілу Вінниці у липні 2022 року отримав 45% опіків тіла. Гаррі поспілкувався і з міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою.

Додамо, що принц Гаррі є другим представником королівської родини, який відвідав Україну. Першою була герцогиня Единбурзька Софі, яка у 2024 році їздила до Києва.