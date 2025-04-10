У Львові принц Гаррі відвідав Superhumans Center

Принц Гаррі прибув із таємним візитом до України, в межах якого відвідав поранених українських військових, які лікуються в реабілітаційному центрі Superhumans Center. Про це 10 квітня повідомив Telegraph.

Як зазначає видання, принц Гаррі прибув до Superhumans Center у супроводі чотирьох ветеранів. Як видно із фото, принц був одягнений у мерч Invictus Games – міжнародних спортивних змагань для ветеранів, засновником яких він є.

«Принц Гаррі зустрівся з усіма хлопцями, які брали участь у іграх цієї зими – не тільки з суперами. Він неймовірно чуйний та емоційно щедрий – жодних королівських ритуалів. З усіма пообіймався, для всіх знайшов комплімент, екскурсію Центром пройшов уважно і з непідробним інтересом», – розповів бізнесмен та засновник Superhumans Center Андрій Ставніцер.

Фото Telegraph

Принц зустрівся і з Романом Олексівом – хлопчиком, який отримав опіків 45% тіла внаслідок ракетного удару російських військ по Вінниці в липні 2022 року.

Гаррі також зустрівся з міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою. Цю поїздку не розголошували, поки він не покинув Україну.

Додамо, що принц Гаррі – другий член королівської родини, який відвідав Україну після герцогині Единбурзької Софі, яка у 2024 році їздила до Києва.