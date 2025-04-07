Поверх для реабілітації обладнали за всіма сучасними вимогами доступності

3 квітня в реабілітаційному центрі Superhumans у Винниках біля Львова відкрили новий поверх реабілітаційного відділення для постраждалих у війні Росії проти України. Поверх повністю оновили за допомогою ІТ-компанії SoftServe. ZAXID.NET побував на відкритті та поспілкувався з пацієнтами поверху і розповідає, як виглядає відділення та хто проходить тут реабілітацію.

З увагою до людини

На поверсі облаштували вісім сучасних палат, в кожній з яких є киснева система та санвузли, спроєктовані за нормами доступності для людей з ампутаціями. Тут є індивідуальні палати, а також палати на 2-3-х людей. Загалом відділення може одночасно приймати 17 пацієнтів після операцій або реконструкцій кінцівок.

Також тут працюють медичний пост, кабінети фізичної реабілітації, ерготерапії і психолога, маніпуляційна зала, відпочинкова зона з бібліотекою. Пацієнти, говорить співзасновниця Superhumans Center Ольга Руднєва, мають доступ до всіх послуг на одному поверсі, що, зокрема, допомагає у нерозповсюдженні інфекцій в лікарні.

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Ремонт у приміщенні, спроєктованому ще за радянськими нормами, тривав більше шести місяців. «Можна сказати, що тут все робили з нуля», – додає Ольга Руднєва.

ІТ-компанія SoftServe та її благодійний фонд «Відкриті очі» не лише закупили сучасне обладнання для пацієнтів, а й допомогли з розробкою проєкту і дизайном відділення.

«Під час ремонту поверху ми запропонували використати методи, що застосовуємо в своїх офісах – це стосується площ, ергономіки, колористики. Ми хотіли, щоб людина почувалася тут комфортно, це позитивно впливає на творчі процеси, що, в свою чергу, сподіваємось, позитивно вплине на моральне оздоровлення пацієнтів. Це має не менше значення, ніж фізичне відновлення», – сказав під час відкриття відділення співзасновник ІТ-компанії SoftServe Олег Денис.

Співпраця на мільйон

Компанія SoftServe підтримує Superhumans Center ще з серпня 2023 року. Тоді партнери підписали угоду, за якою SoftServe зобов’язалась допомогти реабілітаційному центру на мільйон доларів.

У межах цієї угоди ІТ-компанія фінансувала роботу українсько-американської навчальної місії з протезування. А відкриття нового відділення стало завершальним проєктом за угодою.

«Основна цінність нашої компанії – це люди, людське життя. У цьому ми маємо багато спільного із Superhumans Center. Ця тема близька нам, зокрема і тому, що поза 300 наших працівників також на фронті. Тому ми беремо участь в проєктах для фізичного і ментального відновлення людей», – сказав Олег Денис.

Співпраця SoftServe та реабілітаційного центру Superhumans, додав співзасновник ІТ-компанії, на цьому не завершиться. Компанія на базі свого корпоративного університету допомагає з навчанням ветеранів, які мають інтерес до галузі ІТ, а її краудсорсингова платформа OpenTech втілює новий технологічний проєкт для Superhumans.

«Наші працівники на волонтерських засадах розробляють мобільну аплікацію для пацієнтів, щоб Superhumans мав можливість залишатися з ними на зв’язку навіть після виписки. Це важливо для розуміння, в якому вони стані, щоб, за потреби, мати змогу відреагувати», – розповіла керівниця SoftServe в Україні Анастасія Фролова.

Аналогів такій аплікації, за її словами, немає, це повністю новий масштабний проєкт.

«Найбільш позитивний поверх»

На сьомому поверсі Superhumans – сонячно, у вазах – свіжі квіти. На м’якому дивані в зоні відпочинку ветеран Андрій тримає запротезованою кистю книжку, зручніше повертає протез здоровою рукою. «Хоч хтось не сидить в ТікТоці», – жартує Ольга Руднєва.

Вона додає, що підбір книжок для бібліотеки відділення був особливою місією.

«Пацієнти-військові часто мають два питання – що я там робив і чому це сталося з Україною. Вони мають моральні травми після пережитого, тому ми підібрали історичну і психологічну літературу, що може допомогти з пошуком відповідей», – пояснює Ольга Руднєва.

В Superhumans є не лише військові, а й цивільні пацієнти. Зокрема, на оновленому поверсі проходить реабілітацію і готується до подальшої операції 13-річний Іван з Харкова. Хлопець грав з друзями у футбол на шкільному стадіоні, коли росіяни вчергове обстріляли місто. У нього немає ампутацій, проте складні функціональні ушкодження потребують тривалої роботи фахівців.

Реабілітацію в Центрі проходять військові і цивільні, дорослі і діти. На фото - 13-річний Іван з Харкова

В одній з палат поверху зараз живе британський волонтер Едді. Він працював в місії з гуманітарної евакуації. Одного дня в нього влучив російський дрон і Едді втратив ліві руку і ногу. За словами Ольги Руднєвої, волонтер відмовився їхати на протезування в Польщу, «щоб не пояснювати, звідки в нього травми». Едді любить яхтинг і жартує, що матиме ногу, як у справжнього пірата.

«Також Едді тепер вважає себе українцем, тому що йому перелили багато літрів української крові. Він надзвичайно життєрадісний і постійно жартує», – розповідає Ольга Руднєва.

Загалом, додає вона, завдяки сучасному дизайну – це найбільш позитивний поверх Центру.

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Військовий 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ В’ячеслав Кут’їн лише 15 січня 2025 року повернувся з російського полону, де пробув 13 місяців. В полон він потрапив під Роботино 19 грудня 2023 року.

«Противник кинув в наш бліндаж чотири гранати. Я поклав на них свої ноги, щоб врятувати хлопців. А тоді потрапив в полон», – розповідає військовий.

З середини лютого він перебуває в Superhumans, зараз – вчиться жити з поки тренувальними протезами обох ніг. А ще – стріляє з лука, грає в баскетбол, їздить на конях, грає на музичних інструментах і за ді-джейським пультом разом з іншими пацієнтами. Минулого тижня В’ячеслав Кут’їн виступав в клубі Malevich і співав гімн під час футбольного матчу на стадіоні «Арена Львів».

«Я вчуся жити на протезах, щоб бути самостійним і ні від кого не залежати. Коли я потрапив в центр – це було “вау”. Мої рідні, коли вперше приїхали до мене сюди, то були в шоці. 21-ше століття вже у нас в Україні», – говорить військовий.

Після реабілітації він планує їздити на мотоциклі, кататися на сноуборді та активно проводити час з 5-річним сином.

Військовий В'ячеслав Кут'їн з Покровська має великі плани на життя з протезами (фото Facebook)

Два роки роботи з суперлюдьми

У квітні Superhumans Center відзначатиме два роки від створення. За цей час тут допомогли тисячі пацієнтів і встановили понад 1400 протезів, розповідає Ольга Руднєва. Також в Центрі провели понад 500 складних операцій і встановили 150 слухових апаратів.

Зараз Superhumans думає над створення Центру відновлення слуху, адже близько 200 тис. українців мають проблеми зі слухом після перебування в зоні бойових дій та вибухів. Якщо їм не допомогти в найкоротші терміни, вони ризикують втратити слух.

Superhumans – всеукраїнський центр воєнної травми, що спеціалізується на протезуванні, реабілітації, реконструктивній хірургії, відновленні слуху та психологічній підтримці українців, які постраждали від війни. Пацієнтами центру можуть стати як військові, так і цивільні (дорослі та діти). Перший центр відкрили поблизу Львова у квітні 2023 року. До кінця 2025 Superhumans відкриють ще в Дніпрі та Одесі. Усі послуги в центрі для пацієнтів є безкоштовними. Superhumans не є державним закладом, його засновник – український бізнесмен Андрій Ставніцер. Співзасновники – Філіпп Грушко та Ольга Руднєва.

SoftServe – найбільша глобальна ІТ-компанія з українським корінням, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. Понад 10 тис. співробітників працюють у більш як 50 офісах, що розміщені від Сан-Франциско до Сингапуру. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (США). Компанія працює над понад 900 активними проєктами для клієнтів у країнах Північної Америки, ЄС, та Азії. Клієнтами SoftServe є такі компанії як IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies та ін. SoftServe є партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure, NVIDIA та інших великих технологічних компаній.

*Усі фото – Олі Залізняк/SoftServe