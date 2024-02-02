Після протезування Володимир знову працює кухарем

Спеціалісти Superhumans Center допомогли 21-річному Володимиру Брітікову після втрати руки знову повернутися до своєї професії. Хлопець після успішного протезування знову працює кухарем.

Володимир родом з Лисичанська. Минулого літа ворожі снаряди влучили у його житло, він отримав численні осколкові поранення і втратив праву руку. Наприкінці 2023 року у Львові він пройшов протезування у Superhumans Center, а через кілька тижнів після цього фахівці центру допомогли хлопцеві повернувся до своєї професії. Зараз Володимир працює кухарем у трапезній Українського католицького університету, повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

«Хочу сказати велике дякую команді Superhumans Center, яка за півроку провела близько десятка екскурсій для представників великого та середнього бізнесу. Під час таких екскурсій вони буквально опинялися у колісних кріслах, щоб відчути, як це пересуватися людині з інвалідністю та врахувати потреби таких людей, створюючи заклади та громадські простори. Результат перевершив очікування. Завдяки таким екскурсіям компанії почали пропонувати роботу нашим воїнам та цивільним, які вчаться жити з новими ногами й руками», – повідомив Максим Козицький.

У центрі створили базу вакансій. Зараз у ній є понад 230 пропозицій: від водія, кухаря до проектного менеджера та фінансового аналітика. Крім того, Superhumans разом з кількома підприємствами напрацьовує проект, який дозволить ветеранам знайти роботу в агросекторі. Усіх бізнесменів запрошують долучилися до такого важливого задуму.