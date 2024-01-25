Можливості біонічної руки повернули учителю здатність знову грати у баскетбол.

У Національному реабілітаційному центрі «Незламні» (Unbroken) 32-річному захиснику з Рівненщини Валентину Анохіну, який втратив руку на фронті, встановили високотехнологічний протез, який дозволяє колишньому вчителю фізкультури знову грати у баскетбол. Через п’ять місяців після реабілітації за допомогою протеза він закинув баскетбольний мʼяч прямо у кошик.

Валентин до повномасштабного вторгнення працював вчителем фізичної культури. Навесні 2022 року його мобілізували, а торік влітку на Куп‘янсько-Лиманському напрямку він отримав важке поранення: в трьох метрах від нього розірвався танковий снаряд. Захисник дивом вижив, але втратив ліву руку, повідомили у Центрі.

Під час лікування та відновлення у реабілітаційному центрі «Незламні» Валентин найбільше переймався тим, чи зможе знову навчати дітей гри у баскетбол та закидувати триочкові. Аби і далі вправлятися з м’ячем звичайного протеза недостатньо, потрібен високотехнологічний. Тож мультидисциплінарна команда ухвалила рішення встановити вчителеві біонічну кінцівку.

Отримати функціональний і дороговартісний протез Валентин зміг завдяки спільному проекту Національного реабілітаційного центру та благодійної платформи dobro.ua «Протези для Незламних».

«Я дуже чекав на свою штучну руку. Після поранення вже звик справлятися багато з чим і однією рукою. Але, коли одягнув протез, то відчув, як полегшилася щоденна рутина. Тепер можу робити все вдвічі швидше», – каже захисник.

Та найголовніше, що здійснилась мрія Валентина. Можливості біонічної руки повернули йому здатність знову грати у баскетбол. А от чи зможе Валентин повернутися до вчителювання, чи і надалі залишиться на військовій службі, наразі невідомо. Це вирішить військово-лікарська комісія.