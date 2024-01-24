Роботи з облаштування приміщень для навчального центру розпочнуть вже за місяць

На базі Першого ТМО Львова створять навчально-практичний центр, у якому охочих пацієнтів реабілітаційного центру «Незламні» навчатимуть перукарської майстерності та протезування. Навчатимуть пацієнтів викладачі Вищого професійного училища №29 м. Львова та Міжрегіонального центру ПТО художнього моделювання і дизайну. Пацієнти, які отримають нові навички, спершу зможуть надавати послуги іншим пацієнтам, а після завершення лікування – почати працювати у новій сфері, повідомила 24 січня ЛМР.

Проект зі створення навчально-практичного центру координує управління інвестицій та проектів ЛМР. Для його реалізації залучили грантову допомогу Програми розвитку ООН, у рамках якої закуплять інструменти, меблі, техніку для перукарської та протезної майстерень. Роботи з облаштування приміщень для навчального центру розпочнуть вже за місяць.

«Це буде навчально-практичний центр, де можна буде отримати послуги зі стрижки. Викладачі п’яти закладів профтехосвіти почергово разом зі студентами приходитимуть до центру і проводитимуть майстер-класи та навчання. Тут безкоштовно зможуть навчатися військовослужбовці, які є пацієнтами центру «Незламні», чи перебувають на тривалій реабілітації у Львові і хочуть навчитися перукарській майстерності», – каже керівник відділу професійної освіти ЛМР Богдан Іванусь

Окрім курсів з перукарської майстерності, у рамках проекту впровадять курси з протезування.

«Напередодні відбулося засідання тендерного комітету, під час якого обрали переможців на закупівлю обладнання, техніки, інструментів, меблів та розхідних матеріалів для навчальних приміщень з протезування та перукарської справи . Загалом подано 16 пропозицій від приватних підприємців в рамках п’ятьох тендерів. Загальна сума закупівель – 514 794 грн», – повідомили в управлінні інвестицій та проектів ЛМР.

Проект реалізують спільно з реабілітаційним центром «Незламні», БФ «Медичні Інновації», відділом професійної освіти Львова, Вищим професійним училищем 29 м. Львова, Міжрегіональним центром ПТО художнього моделювання і дизайну м. Львова.