У благодійному вечорі взяли участь понад 700 людей

У німецькому місті Вюрцбург, що є містом-побратимом Львова, 20 січня відбувся благодійний чорно-білий бал, на якому збирали гроші для львівських лікарень. За один вечір для Львова було зібрано 115 тис. євро: 35 тисяч євро на розбудову Національного реабілітаційного центру «Незламні» (Unbroken) та 80 тис. євро – на медикаменти для дитячої лікарні св. Миколая Першого ТМО (майже 5 млн грн), повідомила прес-служба ЛМР.

Організатор вечора – Lions club, який німці створили у 2023 році і до якого увійшли найбагатші люди міста. У благодійному вечорі взяли участь понад 700 людей. Чорно-білий бал став першим масштабним проектом новоствореного клубу. А мер міста Вюрцбург Крістіан Шухардт запропонував тему балу – допомога Україні та Львову зокрема. На заході побували дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова та керівниця управління зовнішніх зв’язків і промоції Львівської міської ради Тетяна Хабібрахманова.

У заході взяли участь дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова та керівниця управління зовнішніх зв’язків і промоції Львівської міської ради Тетяна Хабібрахманова.

До слова, німецьке місто Вюрцбург офіційно стало містом-побратимом Львова 23 лютого 2023 р. Після цього Вюрцбург приєднався до ініціативи Unbroken Cities Network – об’єднання міст з усього світу задля підтримки та розвитку реабілітації в Україні. Манчестер, Ліверпуль та Львів стали містами-засновниками та першими учасниками міжнародної мережі.