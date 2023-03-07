Андрій Гідзун (ліворуч) та Віталій Іващук (праворуч) отримали можливість знову використовувати дві руки

Двом українським воїнам, які втратили на війні руки, виготовили біонічні протези від британської компанії Open Bionics. Андрій Гідзун та Віталій Іващук – перші пацієнти Superhumans Center, сучасної клініки протезування, реконструкції та реабілітації, яка невдовзі запрацює на Львівщині та ще до відкриття допомагає нашим воїнам ставати суперлюдьми», – повідомив 7 березня голова ЛОВА Максим Козицький.

«Днями інженер Open Bionics Хелдер Гонкалвез особисто приїхав у нашу область та привіз хлопцям їхні мегатехнологічні Hero Arms для першого приміряння та встановлення», – написав Максим Козицький.

Віталій Іващук втратив руку після мінометного обстрілу у червні 2022 року і весь час мріяв повернутися на фронт. Він вже спакував усю амуніцію та не може дочекатися моменту, коли зможе знову доєднатися до побратимів.

Андрій Гідзун втратив руку майже рік тому, у квітні 2022. Він каже, що йому важко було примиритися з думкою, що після травми він навряд чи зможе повернутися до свого звичного життя – хлопець працював на шахті. Сьогодні він знову отримав можливість використовувати обидві руки і далі зможе обирати роботу собі до душі.

Хлопці отримали свої руки, зокрема, завдяки неперевершеній команді Superhumans center та підтримці партнерів – Mastercard та Open Bionics.

«Дякую команді Superhumans Center за вашу місію – гуртувати найкращих фахівців, технології та меценатів зі всього світу, щоб жителі України, наші воїни та цивільні, які постраждали внаслідок війни, змогли знову жити повноцінним життям. Усі послуги для постраждалих через воєнні дії – безкоштовні», – твердить Максим Козицький.

Нагадаємо, Superhumans – сучасна клініка протезування, реконструкції та реабілітації, що незабаром відкриється у Львові. Наразі лікарня завершує устаткування медичних корпусів. Послуги Superhumans будуть безоплатними для постраждалих від війни – лікарня фінансується донорами та партнерами.