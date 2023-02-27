Український бізнесмен Андрій Ставніцер і американський благодійник Говард Баффет

Сучасний центр з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни Superhumans Center, який створюють на базі госпіталю на Львівщині, отримав 16,3 млн доларів від американського бізнесмена Говарда Баффета, сина одного з найвпливовіших американських інвесторів Воррена Баффета. Наразі Говард Баффет є найбільшим донором проекту Superhumans Center, повідомив ініціатор створення центру, український бізнесмен Андрій Ставніцер.

«Тепер офіційно – Superhumans отримав від Говарда Баффета $16,3 млн фінансування. Таким чином, сьогодні Говард – найбільший донор нашого проекту. $15,3 млн ми витратимо на ремонтні роботи і купівлю обладнання для першого корпусу клініки. Ще 1 мільйон – на протези для наших перших пацієнтів. Всього для повноцінного старту і перших 3 років роботи Superhumans ми збираємо $54 млн», – написав Андрій Ставніцер.

За його словами, Говард Баффет від початку війни був в Україні багато разів і американський бізнесмен упевнений, що нові якісні медичні сервіси для постраждалих від війни мають стати доступними в Україні якомога швидше.

«Він був в Україні шість разів від початку війни, і, сподіваюся, ще багато разів приїде. Постійно взаємодіє з нами і Говардом Олена Зеленська та її команда. І разом ми щодня трохи обганяємо самі себе, щоб відкрити лабораторію протезування та реабілітацію вже за місяць», - твердить Андрій Ставніцер.

Нагадаємо, Superhumans Center – це сучасна клініка з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни у Львові. Її створюють на базі шпиталю у Винниках. Його фінансово підтримує український бізнесмен Андрій Ставніцер, для будівництва центру залучають внески благодійників з усього світу.

Перший корпус Superhumans повноцінно запрацює вже навесні цього року. Але центр вже готовий розпочати роботу із майбутніми пацієнтами. Щоб передати спеціалістам Superhumans документи та розпочати підготовку до ймовірного лікування у центрі, достатньо заповнити просту анкету на сайті. Лікування у клініці буде безкоштовним.