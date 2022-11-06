На цій автівці Фредді Мерк'юрі їздив до кінця життя

Український шоумен Андрій Данилко продав на аукціоні у Лондоні Rolls Royce, який колись належав Фредді Меркʼюрі, за 250 тис. фунтів стерлінгів. Всю суму він перекаже на реабілітаційний центр, який облаштують у Винниках. Про це повідомляє «Бабель».

Раритетний Rolls Royce Silver Shadow 1974 року випуску колись належав лідеру гурту Queen Фредді Меркʼюрі. Згодом машину придбав Андрій Данилко, щоб подарувати її музею Queen або зробити частиною великої експозиції в Україні. Коли почалася російська агресія, артист вирішив її продати на аукціоні, а гроші передати на благодійність.

Аукціон проводили на майданчику Sothebyʼs у Лондоні.

«Машину придбали за 250 тисяч фунтів стерлінгів, або 284 500 доларів, або 11 мільйонів гривень. Неймовірна сума, дуже щедрий донейшн, суттєва підтримка для нашої клініки і суттєвий внесок у віру у світлих людей», — зазначили на сторінці реабілітаційного центру Superhumans, куди Данилко віддасть отримані гроші.

Унікальний лот оцінили у 250 тис. фунтів стерлінгів (фото Superhumans)

Нагадаємо, сучасний центр реабілітації та протезування Superhumans будують на базі шпиталю у Винниках біля Львова. Він розпочне роботу вже на початку 2023 року. Проект Superhumans створюється за ініціативи українського бізнесмена Андрія Ставніцера. Ще один засновник проекту – Філіпп Грушко, член Наглядової ради TIS. Для будівництва команда Superhumans залучає підтримку благодійників з усього світу. Його вже підтримали Стінг та його дружина Труді, британський бізнесмен Річард Бренсон, перша леді Олена Зеленська, американський актор Лієв Шрайбер.