Цього тижня у Львові запустили першу в Україні програму соціо-культурної реабілітації військових «Місто лікує», розроблену спільно управліннями туризму, культури та охорони здоров’я ЛМР і громадською організацією «Дужа Україна (Sane Ukraine)».

ZAXID.NET розповідає, як працює програма, як до неї долучитися та для чого вона потрібна.

Ідея виникла під час спілкування із нашими захисниками у госпіталях, розповідає керівниця управління туризму ЛМР Христина Лебедь.

«Це люди з різних міст України, які тривалий час відновлюються у Львові і тижнями чи місяцями не бачать нічого, окрім лікарняної палати і коридорів. Ми зрозуміли, що треба це виправляти, знайомити хлопців і дівчат з містом. Військовим потрібно трохи розбавити будні, а найголовніше, це – психо-емоційне розслаблення для них і, частково, адаптація до цивільного життя. Адаптація має відбуватися поступово, різними способами, екскурсії – один із них», – каже вона.

«Коли військові завершили основне лікування, важливо також полікувати їх ментально, провести таку соціально-культурну реабілітацію для якнайповнішого відновлення здоров’я», – додає керівниця управління охорони здоров’я ЛМР Марта Матюшко.

Коли ідея сформувалась, у трьох лікарнях Львівської громади, де перебувають військові, провели анкетування. Загалом, говорить Марта Матюшко, опитали 50 пацієнтів у закладах охорони здоров’я міського та обласного підпорядкування. В анкетах були запитання про те, чи вперше ці люди у Львові, із чим у них асоціюється місто, чи хотіли би вони познайомитися із ним ближче та що саме хотіли би дізнатися чи скуштувати.

«Не було жодної відповіді про те, що ідея не цікава. Військовослужбовці прийняли ініціативу із задоволенням. Завдяки програмі ми можемо працювати над тим, аби вся країна була єдина і водночас можемо показати автентику заходу України», – каже Марта Матюшко.

Вона розповідає, що один військовий навіть попросив медсестру записати відповіді з його слів, адже зараз через травми не може цього зробити, та коли одужає – готовий знайомитись зі Львовом ближче.

«Було дуже зворушливо читати, що Львів асоціюється з патріотизмом, з українською мовою, з красивою архітектурою. Ми отримали типовий туристичний запит. Були побажання про екскурсії храмами, а хтось хоче спробувати каву і галицьку кухню, хтось має бажання відвідати музей або театр», – додає Христина Лебедь.

Управління охорони здоров’я координує спілкування між пацієнтами лікарень і управлінням туризму, допомагає проводити анкетування, що планується і в поки не охоплених лікарнях Львівської територіальної громади. У разі потреби, медичні працівники надаватимуть супровід під час екскурсій.

Перед розробкою програми фахівці міськради спілкувалися також із лікарями, які опікуються військовими та проводять їх реабілітацію, адже потрібно врахувати багато аспектів.

До роботи над програмою долучились і психологи та психотерапевти організації «Дужа Україна». Саме вони упродовж року проводитимуть тренінги для 11 гідів, які вестимуть екскурсії для військових. У понеділок відбулося перше таке заняття, присвячене роботі з людьми, які мають пост-травматичний стресовий розлад.

«Будь-яка сфера сьогодні потребує розуміння, як правильно контактувати з людьми, які були в місцях бойових дій, брали участь у боях або були на окупованих територіях чи потерпали від активної фази війни. Такі навички потрібні зараз кожному українцю, а людям, які надають послуги – за замовчуванням», – говорить Христина Лебедь.

Тож психологи пояснюватимуть екскурсоводам, які можуть бути реакції військових на різні подразники, як їм реагувати у відповідь, як адаптувати свою екскурсію до запиту тощо.

«Ми розповідаємо про комунікацію з військовими – що говорити, а що ні, куди їх можна повести, а куди не варто. Також говоримо про першу психологічну допомогу, адже через подразники може з'явитись агресивна поведінка чи інші стресові реакції. Також нагадуємо гідам, що потрібно дбати про свій ресурс, не боятися і обговорювати з колегами різні ситуації», – каже психологиня і травматерапевтка організації «Дужа Україна» Крістіна Богданова.

За її словами, психологи організації кілька місяців будуть супроводжувати гідів під час екскурсій. Згодом можливі тренінги на інші теми, а також обговорення проміжних результатів, супервізія.

Крістіна Богданова додає, що таке дозвілля – надзвичайно корисне і потрібне військовим.

«Потрібна і психологічна, і соціальна стабілізація. Першою мають займатись фахівці, другою – усі члени суспільства. І програма Львівського туристичного офісу буде в цьому помічною», – каже психологиня.

Тренінг для львівських гідів від психологів організації "Дужа Україна (Sane Ukraine)"

У понеділок відбулась і пілотна екскурсія для військових, яку провів відомий у Львові гід Петро Радковець. Участь у ній взяли п’ятеро захисників, один з яких – в інвалідному візку через ампутовані ноги, а інший – з протезом.

«Лікар переживав, але хлопець наполіг, що хоче піти на екскурсію. Йому було непросто, але це був і тест-драйв протезу, потім він розказав лікарю, де йому некомфортно і що потрібно поправити. Окрім того, так ми можемо звернути увагу на недоліки у доступності та мобільності туристичних локацій Львова, на те, що ми маємо виправити, аби місто стало максимально комфортним для всіх», – говорить Христина Лебедь.

«У перші дні війни я консультувався з психологинею щодо потреби екскурсій як таких. І вона відповіла, що для адаптованих вони необхідні, а неадаптованих – треба адаптувати. Люди, які перебувають під величезним психологічним тиском, хочуть іноді розслабитись, і така активність дозволяє їм побувати у більш комфортному середовищі.

Я подивився в очі хлопців, які були зі мною на екскурсії, побачив, що вони більше посміхаються, більше говорять. Я завжди кажу – посміхайтесь, бо ворога це дратує. Якщо українці будуть жити повноцінним життям, ходити в театри, відвідувати екскурсії, то ми будемо непереможні», – говорить екскурсовод Петро Радковець.

Пілотна екскурсія для військових із львівським гідом Петром Радковцем (фото Романа Балука/ЛМР)

Військовий Андрій Аскеров, якому після поранення у боях зробили протез у львівській лікарні, розповідає, що у Львові перебуває вже півтора місяця і за цей час справді нічого не бачив, окрім лікарняних стін. Сам він родом з Донеччини, у Львові опинився вперше.

«Мені дуже сподобалось – цікавий маршрут, інформативно, хороший гід. З милицями ходити бруківкою, звісно, важко, але я розумію, що це історична частина міста і бруківка – це свого роду візитівка. Де треба було, мені допомагали. Не знаю, з чим порівняти, це була моя перша екскурсія і я задоволений. Дуже хороша ініціатива», – говорить Андрій Аскеров.

Військовий також має і пропозиції до програми: розширити екскурсію за межі площі Ринок і найближчих до неї пам'яток. Можливо, навіть організувати великий автобусний тур містом, аби побачити більше.

В управлінні туризму ЛМР що кілька тижнів аналізуватимуть фідбек на події чи послуги, які отримують військові, щоб розуміти, які є недопрацювання, чи змінюється запит і як можна удосконалити програму.

Інформацію про проект «Місто лікує» розповсюджуватимуть у медичних закладах. На листівках є повний перелік послуг, які військові можуть отримати безкоштовно. І це не лише екскурсії Львовом, а й відвідування концертів, театрів, дегустація галицької кухні тощо.

«Окрім реабілітації військових, ця програма – змога для наших гідів працювати у час, коли туристів у Львові немає. Також до програми залучатимуться заклади культури, міський туристичний бізнес», – говорить Христина Лебедь.

Дізнатися деталі і записатися на обрану подію військові можуть за спеціальним номером +38 (067) 673-91-94 (Центр туристичної інформації, з понеділка по п’ятницю 10:00-18:00). Також інформацію можна знайти на сайті lviv.travel.

Проект «Місто лікує» триватиме увесь рік.

Матеріал створено в рамках проєкту «Життя війни» за підтримки Лабораторії журналістики суспільного інтересу та Інституту гуманітарних наук (Institut für die Wissenschaften vom Menschen).