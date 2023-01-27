Уже можна ставати у чергу на лікування у Superhumans Center

Центр реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії Superhumans Center ще до офіційного відкриття починає працювати із майбутніми пацієнтами.

Перший корпус Superhumans повноцінно запрацює навесні цього року – наразі клініка реновується. Але центр вже готовий розпочати роботу із майбутніми пацієнтами. Щоб передати спеціалістам Superhumans документи та розпочати підготовку до ймовірного лікування у центрі, достатньо заповнити просту анкету на сайті, повідомили в ЛОВА. Лікування у клініці буде безкоштовним.

«Відкриття Superhumans Center заплановане на весну. Але Центр реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії готовий почати працювати із майбутніми пацієнтами швидше, адже до кожного застосовуватимуть персональний підхід. Наші захисники та захисниці, а також мирні жителі, які постраждали через війну і потребують протезування, реконструктивної хірургії чи реабілітації, уже можуть ставати у чергу для отримання допомоги у Superhumans Center!», – повідомив начальник ЛОВА Максим Козицький.

За словами медичного директора Superhumans, Андрія Віленського, робота із травмами війни – індивідуальна.

«Просто створити уніфікований протокол для будь-кого, хто потребує протезування кінцівок – можна, але це не наша філософія. Ми йдемо за пацієнтом, адже знаємо, що кожна травма має особливості і потребує персонального підходу. Бувають випадки, коли без попередньої роботи із психологами протезування немає сенсу. Чи коли людина вже із протезом, але без певного хірургічного втручання психологічне відновлення застопорилося. Травми війни вимагають комплексного підходу, зазвичай це довгий процес, куди долучено різнопрофільних лікарів, пацієнта та його близьких. Отже, чим раніше ми почнемо розбирати кожен індивідуальний випадок – тим більше допомоги ми надамо», – твердить Андрій Віленський.

Щоб стати у чергу потенційних пацієнтів Superhumans потрібно просто заповнити анкету за посиланням. Команда центру зв’яжеться із автором анкети та розпочне необхідний діалог.

Нагадаємо, Superhumans Center – це сучасна клініка з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни у Львові. Її створюють на базі шпиталю у Винниках. Його фінансово підтримує український бізнесмен Андрій Ставніцер, для будівництва центру залучають внески благодійників з усього світу. У Львові працює ще один реабілітаційний центр Unbroken, де вже протезують і лікують українських військових і постраждалих від війни цивільних українців.