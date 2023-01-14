У реабілітаційному центрі Superhumans, який облаштовують на базі військового шпиталю у Львові, готують перший біонічний протез українському військовому. Його отримає 24-річний Віталій із Житомира, який в армії з 18 років.

Як розповіли у Superhumans Center, хлопець воював на сході з 2016 по 2019 рік, від початку повномасштабного вторгнення також пішов на війну. У червні Віталій отримав уламкове поранення внаслідок танкового обстрілу під селом Врубівка у Луганській області. Після травми він ще годину добирався до місця евакуації до шпиталю у Бахмуті. Там йому ампутували ліву кисть вище зап’ястя. Хлопець хоче повернутися на фронт, тому дуже радий, що отримає протез.

Біонічний протез руки йому створить британська компанія Open Bionics. Хлопцю зробили усі підготовчі процедури – заміри, гіпсовий зліпок руки і дали можливість потестувати пробний прототип його майбутнього протезу. Скоро він отримає свій персональний протез.

24-річному Віталію ампутували руку у червні внаслідок танкового обстрілу на Луганщині, де він служив (фото Superhumans)

«Віталік півроку не міг взяти до руки пляшку із водою, відкрутити корок та налити води у склянку. Не міг зав’язати шнурівки чи защіпнути замок-змійку. Коли він одягнув пробний протез – його обличчя абсолютно змінилося. Він годину брав до своєї нової руки усе, що бачив, та відмовлявся зупинятися попри перестороги лікарів, що м’яз треба напружувати поступово», – розповіли у центрі.

Віталій – перший пацієнт, який отримає персональний протез у Superhumans.

Нагадаємо, спеціалізовану клініку протезування та реконструкції Superhumans створюють на базі шпиталю у Винниках. Його фінансово підтримує український бізнесмен Андрій Ставніцер, для будівництва центру залучають підтримку благодійників з усього світу. У Львові працює ще один реабілітаційний центр Unbroken, де вже протезують і лікують українських військових і постраждалих від війни цивільних українців.