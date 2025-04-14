На кінцевій трамвая №2 демонтували незаконний МАФ

У понеділок, 14 квітня, на вул. Коновальця у Львові демонтували незаконний МАФ, який вже п’ять років стояв без дозволів. Родичі померлого власника тимчасової споруди влаштували конфлікт з працівниками «Муніципальної варти», який переріс у шарпанину. Про це повідомили в департаменті містобудування ЛМР.

У мерії зазначили, що тимчасова споруда на кінцевій трамвая №2 на вул. Коновальця була виключена з Комплексної схеми ще 2019 року і до сьогодні стояла без жодних на це правових підстав.

За даними посадовців ЛМР, підприємець-власник кіоску помер, а родичі знали, що кіоск розташований на комунальній землі незаконно. Про демонтаж їх попередили завчасно і відповідно до всіх передбачених процедур. Зрештою, 25 лютого на виконкомі ЛМР проголосували про демонтаж споруди на вул. Коновальця до 15 квітня 2025 року.

«Оскільки родина власника не скористалася правом власноруч демонтувати тимчасову споруду, то це мусили зробити працівники КП «Адміністративно-технічне управління». Натомість родичі закликали на допомогу знайомих, які перешкоджали працівникам АТУ виконувати свою роботу і почали шарпанину. Після втручання працівників «Муніципальної варти» та поліції демонтаж споруди було завершено», – йдеться в повідомленні департаменту містобудування.

На вул. Коновальця демонтували незаконний МАФ (фото ЛМР)

Площу, де був розташований незаконний кіоск, навпроти кінцевої зупинки трамвая №2, планують впорядкувати.

У департаменті природних ресурсів і будівництва також наголосили, що тимчасова споруда не є майном, яке можна передати у спадок: «Вона на те й тимчасова, що має визначений початок і кінець діяльності».

«І ще: всі кіоски, які у місті працюють без правових підстав, будуть демонтовані. Таких у Львові демонтовано вже більше ста і далі буде. Цього вимагають, в першу чергу, ті підприємці, які працюють законно і сплачують податки», – наголосили в мерії.