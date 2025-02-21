Йдеться про земельну ділянку на пл. Підкови, 3, де розташована мінікав’ярня Aroma Kava

Верховний Суд підтвердив рішення Господарського суду та відмовив міській раді Львова в позові до ПП «Лорелея» з вимогою демонтувати розбудований кіоск на пл. Підкови, 3 та звільнити самовільно зайняту комунальну ділянку.

Йдеться про кіоск на пл. Підкови, 3, де зараз розташована кав’ярня «Арома кава». Як вказано в матеріалах справи, земельна ділянка площею 0,0066 га на пл. Підкови, 3 перебуває в комунальній власності. На цій ділянці розташований кіоск площею 48,3 м2, приватизований ще у 2006 році ПП «Лорелея».

Цю ділянку ПП орендувало в міськради з 1997 року, однак зараз підприємство не має актуального права користування чи оренди цією ділянкою, оскільки у 2021 році міська рада відмовила ПП «Лорелея» у продовжені терміну оренди земельних ділянок площею на пл. Підкови. Натомість компанія й надалі вела там підприємницьку діяльність і розбудувала приміщення з 48,3 м2 до 58,9 м2. При цьому, міськрада не видавала відповідні містобудівні умови та обмеження на розширення кіоска, тому міська рада звернулася в суд із вимогою звільнити комунальну ділянку та демонтувати самочинно реконструйовану будівлю.

Однак судова експертиза підтвердила, що площа кіоска становить 48,3 м2, а доказів, що ПП «Лорелея» розбудувало це приміщення суд не знайшов. Крім цього, компанія стверджує, що, попри те, що ЛМР із 2021 року не продовжила договір оренди, вона й надалі сплачує орендну плату.

У червні 2024 року Господарський суд у задоволенні позову міськради Львова відмовив і скасував ухвалу про забезпечення позову. У листопаді рішення підтвердив Західний апеляційний господарський суд. 11 лютого Верховний Суд підтвердив рішення попередніх інстанцій. Ця постанова остаточна і оскаржити її не можна.

ПП «Лорелея» зареєстроване у 1995 році та належить львів’янці Тетяні Нікітчин – власниці колишнього кафе «Цісарська кава» на просп. Шевченка.