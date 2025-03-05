Один із кіосків демонтували у самому центрі – на площі Галицькій

У різних районах Львова демонтували ще чотири МАФи. Ці тимчасові споруди не мали належних документів та були вилучені з комплексної схеми. Їх добровільно демонтували самі власники споруд. Про це у середу, 5 березня, повідомили на Facebook-сторінці «Львів.Містобудування».

Один із кіосків демонтували у самому центрі – на площі Галицькій, біля фонтану Да Вінчі. Раніше там у межах реконструкції простору демонтували два павільйони.

«На днях забрали ще одну тимчасову споруду – від ТОВ "Львівський тютюн". Зробив власник це добровільно. Ще залишається тимчасова споруда, де торгують шаурмою. Вона також буде демонтована. Це лише питання часу. Позиція міської влади чітка – громадський простір має слугувати мешканцям, а бізнес повинен працювати за однаковими для всіх правилами», – написав на своїй Facebook-сторінці заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

За його даними, у Галицькому районі є 100 кіосків. Це один з найменших показників у районах. Найбільше МАФів є на вулицях у Сихівському (292) та Шевченківському районах (277).

Також, виконуючи рішення виконкому, розібрали великий павільйон на вул. Тролейбусній,1.

«Фактично це були три зблоковані тимчасові споруди, які належали одному власнику. Через габарити та особливості павільйону виникли труднощі із демонтажем, тож справа трохи затягнулась, розповідають в КП «Адміністративно-технічне управління». Та врешті власник виконав свою обіцянку та забрав павільйон», – йдеться в повідомленні «Львів.Містобудування».

МАФи також демонтували на вул. Тролейбусній,1, Княгині Ольги,114 та на вул. Городоцькій - вул. Ряшівській ( фото «Львів.Містобудування»)

Ще по одному МАФу демонтували на вул. Княгині Ольги, 114 та на вул. Городоцькій - вул. Ряшівській.