Нафтопереробний завод Mol

Угорська нафтова компанія Mol Nyrt готова відмовитися від російської нафти на користь поставок від низки світових виробників. Компанія розглядає нафтопровід Одеса – Броди як найкращий варіант диверсифікації поставок нафти. Про це у вівторок, 8 липня, повідомило агентство Bloomberg.

Старший віцепрезидент угорської Mol з управління ланцюгами поставок Паль Сабо сказав, що нафта може надходити до Угорщини через південну гілку нафтогону «Дружба», який наразі транспортує російську нафту і з’єднується з нафтопроводом Одеса – Броди біля українсько-польського кордону.

«Цей трубопровід сприятиме регіональній, європейській та українській безпеці енергопостачання», – повідомив Паль Сабо.

Bloomberg зауважує, що для запуску трубопроводу, який наразі не працює, необхідні значні фінансові вкладення. Окрім того, Одеса регулярно потерпає від російських атак, а Чорне море біля українського узбережжя заміноване від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Угорська нафтокомпанія закликала Європейський Союз та інші країни взяти участь у «відновленні» нафтопроводу, який, за словами Mol, також забезпечить альтернативу російській нафті для Сербії. Угорщина та Сербія наразі будують трубопровідне з’єднання.

«Якщо ЄС наполягає на тому, щоб регіон відмовився від надійного маршруту постачання, то він повинен зіграти свою роль у створенні справжньої альтернативи», – сказав старший віцепрезидент Mol.

Нагадаємо, у 2022 році Євросоюз тимчасово зняв заборону з Угорщини на імпорт російської нафти через нафтопровід «Дружба», оскільки країна не має виходу до моря. Попри це, Європа вимагає створити альтернативи цим поставкам до 2027 року.

Нафтопровід Одеса – Броди – нафтогін, побудований між містом Одеса на Чорному морі й містом Броди у Львівській області, де приєднаний до нафтогону «Дружба». Будівництво нафтопроводу тривало з 1996 року по 2002 рік. Експлуатаційна довжина нафтопроводу – 674 км, проєктна потужність – 14,5 млн тонн нафти на рік.

Нафтопровід мав з’єднати українську систему з південною гілкою нафтопроводу «Дружба», що дозволяло б транспортувати нафту до країн Центральної та Східної Європи.