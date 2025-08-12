Віктор Орбан не підтримав спільну заяву лідерів ЄС щодо зустрічі Трампа та Путіна

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому не долучився до спільної заяви країн Євросоюзу перед зустріччю президента США Дональда Трампа та російського диктатора Владіміра Путіна, у якій наголошувалось, що шлях до миру в Україні не можна визначати без участі Києва. За словами угорського прем’єра, ця заява може погіршити ситуацію. Про це йдеться у дописі Віктора Орбана у соцмережі ікс.

Віктор Орбан вважає заяву недоречною, оскільки, на його думку, лідери країн Євросоюзу намагаються у документі «встановити умови для зустрічі, на яку не були запрошені». Також на думку угорського прем’єра, Євросоюз має організувати зустріч країн ЄС з представниками Росії. Однак, що матиме на меті така зустріч, Віктор Орбан не уточнив.

«Той факт, що ЄС залишився осторонь, сам по собі сумний. Єдине, що може погіршити ситуацію, це якби ми почали давати вказівки з лави суддів. Єдиним розумним кроком для лідерів Євросоюзу є ініціювання саміту ЄС-Росія за прикладом зустрічі США-Росія», – написав Віктор Орбан.

Нагадаємо, 10 серпня на сайті Офісу президента України опублікували спільну заяву лідерів ЄС щодо підтримки України та завершенні війни. У документі наголошувалося, що шлях до миру не може визначатися без України, а переговорам має передувати припинення вогню. Серед підписантів заяви були президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб. Угорщина заяву не підтримала.

Додамо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Владіміра Путіна запланована на п’ятницю, 15 серпня. Місце зустрічі – штат Аляска.