Євросоюз прокоментував ймовірні переговори про завершення війни в Україні

Країни Європейського Союзу опублікували спільну заяву щодо зусиль президента США Дональда Трампа для припинення російсько-української війни. Лідери ЄС підтримали ініціативу Трампа, проте підкреслили, що шлях до миру в Україні не можна визначати без участі Києва, йдеться у заяві держав-членів Євросоюзу, опублікованій 10 серпня на сайті Офісу президента України.

До заяви долучилися:

президент Франції Емманюель Макрон

прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

президент Фінляндії Александр Стубб

У заяві лідери повідомили про готовність підтримати роботу над відновленням миру в Україні дипломатичними засобами та продовженням військової та фінансової допомоги Україні. На думку ЄС, дипломатичне вирішення російсько-української війни має захищати інтереси як України, так і Європи.

«Україна має свободу вибору власної долі. Змістовні переговори можуть відбутися лише за умови припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій. Шлях до миру в Україні не може визначатися без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів», – наголосили політики у зверненні.

Лідери країн наголосили на непохитній підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та наголосили, що «рішуче налаштовані спільно просувати наші інтереси».

Нагадаємо, напередодні, 9 серпня, президент США Дональд Трамп оголосив, що зустрінеться з російським диктатором Владіміром Путіним 15 серпня у штаті Аляска.

Очікується, що Трамп та Путін обговорюватимуть завершення війни Росії проти України. Того ж дня Дональд Трамп припустив, що майбутня мирна угода між Росією та Україною може вимагати «певного обміну територіями на благо обох сторін».

Вранці 9 серпня Володимир Зеленський прокоментував заяву Трампа. Президент України категорично відкинув ідею територіальних поступок, наголосивши, що «дарувати свою землю окупанту українці не будуть». Згодом президент наголосив, що закінчення війни має бути чесним й саме Росія має завершити розпочате нею вторгнення та підтримав план Трампа щодо припинення війни без поступок територіями.