Володимир Зеленський наголосив, що Україна не даруватиме своїх територій

Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про можливі територіальні поступки для Росії наголосив, що Україна нікому не даруватиме своїх земель. Про це він повідомив у суботу, 9 серпня, у своєму зверненні.

«Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив що міжнародні партнери «мають розуміти, що таке достойний мир». Він вчергове звернув увагу на те, що саме Росія розпочала війну та затягує мирні процеси попри встановлені дедлайни, натякаючи на вимоги американського президента Дональда Трампа припинити війну Росії проти України до 8 серпня.

«Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, – вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із Президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру – миру, який не розвалиться через бажання Москви», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп припустив, що майбутня мирна угода між Росією та Україною може вимагати «певного обміну територіями на благо обох сторін». Він додав, що США прагнуть, щоб Україна отримала назад частину своєї території.

9 серпня Трамп оголосив, що зустрінеться з російським диктатором Владіміром Путіним у п’ятницю, 15 серпня. Місцем зустрічі стане штат Аляска. Помічник російського диктатора Ушаков заявив, що під час зустрічі Трампа й Путіна зосередяться на обговоренні варіантів досягнення «довгострокового урегулювання української кризи»