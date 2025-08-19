Еемелі Пелтонен був членом фінського парламенту першого терміну

Уранці вівторка, 19 серпня, в будівлі парламенту Фінляндії виявили тіло депутата від Соціал-демократичної партії. Імовірно, політик наклав на себе руки, повідомляє видання Yle.

30-річний Еемелі Пелтонен був членом фінського парламенту першого терміну. Він обирався до парламенту в окрузі Уусіма.

У червні Пелтонен повідомив, що має ниркову хворобу. Він був відсутній в парламенті протягом останніх тижнів весняної сесії, а влітку перебував на лікарняному.

Поліція з’ясовує причини смерті політика. Правоохоронці наразі не вбачають кримінального підґрунтя в інциденті.

Зауважимо, фінський парламент наразі перебуває на літніх канікулах. Осіння сесія розпочнеться вже 2 вересня.