Французький пасажирський поїзд TGV прямував з Парижа в Ліон

Напередодні Різдва, 24 грудня, на півдні Франції машиніст потяга вискочив із надшвидкого експреса TGV, який зі швидкістю 300 км/год прямував з Парижа в Ліон. У потязі перебували 400 пасажирів. Пресслужба французьких державних залізниць SNCF повідомила, що швидкісні потяги оснащені системою автоматичного гальмування, тому ніхто з пасажирів не постраждав.

«Як тільки машиніст залишив місце водія, спрацювали пристрої автоматичної зупинки поїзда. Поїзд автоматично зупинився», – розповіли у французькій залізниці, передає сайт BFMTV.

Зазначимо, що нещасний випадок трапився на одній з головних залізничних гілок у Франції. Поліцейські знайшли тіло машиніста поблизу Парижа.

Через інцидент десять експресів, в яких перебували приблизно три тисячі пасажирів, затрималися у поїздці на понад 6 годин, оскільки поїзди скерували в об’їзд не пристосованими для швидкісного руху коліями. Клієнтам потягів, що прибули із найбільшим запізненням, компенсували вартість квитків.

Наразі смерть машиніста розслідує прокуратура та поліція. Правоохоронці вважають, що він вчинив самогубство.