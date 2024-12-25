Потяг збив чоловіка приблизно о 20:10 ввечері 24 грудня

На залізничній станції «Калинів» Самбірського району ввечері 24 грудня внаслідок наїзду потяга загинув 51-річний чоловік. Пресслужба поліції Львівської області повідомляє, що від отриманих травм він загинув на місці.

«Як попередньо встановили правоохоронці, потяг сполученням "Київ-Чоп" наїхав на 51-річного жителя одного з сіл Самбірського району», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.