Нещасний випадок стався ввечері 5 листопада у Радивилові

Ввечері 5 листопада у місті Радивилів Дубенського району внаслідок наїзду потяга загинув чоловік літнього віку. Наразі його особу встановлюють. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

За словами машиніста, невідомий чоловік йшов вдовж колії, а потім раптово вийшов на неї. Попри екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Потерпілий від отриманих травм загинув на місці події.

Прикмети загиблого: віком 65-70 років, середнього зросту та тілобудови, має коротке сиве волосся із залисинами. Був одягнений у чорну шапку, синю куртку, сірий піджак, сіру кофту з білими вставками, сині штани та чорні черевики. Про будь-яку важливу інформацію поліцейські просять повідомляти на спецлінію 102 або за номером телефону 096-803-40-02.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило смерть людини) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.